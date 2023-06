Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Zeugenaufruf nach Unfall mit verletzter Radfahrerin

Wilhelmshaven (ots)

Bereits am 31.05.2023, gegen 12:45 Uhr, kam es in der Bismarckstraße zum Sturz einer Radfahrerin. Die 36-jährige Wilhelmshavenerin befuhr mit ihrem Fahrrad die Bismarckstraße aus Richtung Berliner Platz kommend in Fahrtrichtung stadtauswärts. Beim Passieren der Bushaltestelle am Störtebekerplatz stürzte die Radfahrerin aus bislang unbekannter Ursache. Die Radfahrerin zog sich erhebliche Verletzungen im Beinbereich zu, sodass sie von einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht wurde. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Die Polizei Wilhelmshaven bittet Bürgerinnen und Bürger, insbesondere Personen, die sich an der Bushaltestelle aufgehalten haben, um Kontaktaufnahme unter 04421-9420.

