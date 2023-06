Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Versuchter Diebstahl eines Stromkabels

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstagabend, gegen 20:00 Uhr, werden durch einen Zeugen drei Personen in der Weserstraße bei einem versuchten Diebstahl eines Stromkabels beobachtet. Der Zeuge befand sich auf seinem Balkon, als er im Baustellenbereich eines in Sanierung befindlichen Mehrparteienhauses drei Personen wahrnahm, welche sich auffällig an einem dort aufgestellten Baukran verhielten. Der Zeuge informierte die Polizei Wilhelmshaven über die Beobachtungen. Diese konnte feststellen, dass das etwa 30 Meter lange Starkstromkabel des Baukrans durchtrennt und augenscheinlich zum Abtransport bereitgelegt worden ist. Etwa zwei Stunden später nahm der Zeuge die Personen erneut im Baustellenbereich wahr. Nachdem diese bemerkten, dass sie beobachtet wurden, entfernten sie sich zu Fuß. Die sofort hinzugerufene Polizeistreife konnte zwei der Täter im Nahbereich antreffen. Den 32-jährigen und 27-jährigen Mann, beide aus Wilhelmshaven kommend, erwartet nun ein Strafverfahren wegen des versuchten Diebstahls und der Sachbeschädigung. Die Ermittlungen zum dritten, bislang noch unbekannten Täter, dauern an.

