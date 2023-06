POL-WHV: Diebstahl aus Pflegeheim

Wilhelmshaven (ots) - Am 20.06.2023 gegen 17:00 Uhr wurde der Polizei Wilhelmshaven gemeldet, dass es in einem Bekleidungsgeschäft in der Marktstraße in Wilhelmshaven zu einem Ladendiebstahl gekommen war. Eine 24-jährige Kundin wurde von einer Zeugin beobachtet, wie sie Bekleidungsstücke in ihrer mitgeführten Handtasche verstaute und den Verkaufsraum verlassen wollte, ohne die Ware im Wert von knapp 30 Euro zu ...

mehr