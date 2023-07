Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch, nach Diebstahl Pfefferspray eingesetzt, Fahrzeugbrand

Aalen (ots)

Schorndorf: Einbruch in Bauwagen

Ein Dieb verschaffte sich zwischen Samstagmorgen 10 Uhr und Montagabend 19:20 Uhr Zugang zu einem Bauwagen auf einem Gartengrundstück im Gewann Holzberg. Hierzu brach er die Eingangstüre des Bauwagens auf. Dadurch verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Bislang ist nicht bekannt ob etwas aus dem Bauwagen entwendet wurde. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07181 2040 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

Schorndorf: Nach Diebstahl Pfefferspray eingesetzt

Am Dienstagabend gegen 17:20 Uhr betrat ein junger Mann einen Lebensmitteldiscounter in der Hegelstraße, dort steckte er mehrere Süßwaren und Getränkedosen in eine Tüte und passierte den Kassenbereich ohne zu zahlen. Eine Gruppe Jugendlicher beobachtete den Diebstahl und folgte dem jungen Mann bis zu einer dortigen Bahnhofsunterführung. Dort ging ein 15-jähriger Jugendlicher aus der Gruppe auf den Dieb zu und hielt diesen an der Schulter fest. Der Langfinger drehte sich daraufhin um und sprühte dem 15-Jährigen Pfefferspray ins Gesicht. Ein 17-jähriger Jugendlicher konnte dem Dieb währenddessen die Tüte mit dem Diebesgut entreißen und wurde hierbei ebenfalls mit Pfefferspray besprüht.

Der Dieb flüchtete anschließend in Richtung Innenstadt. Es soll sich dabei um einen etwa 17-18 Jahre alten Jugendlichen mit einem leichten schwarzen Bart und braunen glatten Haaren mit Mittelscheitel handeln. Er trug ein rotes T-Shirt und eine schwarze oder graue Cargo-Hose, sowie schwarze Schuhe. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07181 2040 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

Backnang: Fahrzeugbrand

Ein Pkw Suzuki fing am Dienstagabend Feuer und wurde dabei komplett zerstört. Die örtliche Feuerwehr war diesbezüglich gegen 20 Uhr mit zwei Fahrzeugen und 10 Einsatzkräften beim Löscheinsatz in der Hornbergstraße tätig. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Ursächlich war den Informationen zufolge ein technischer Defekt am Fahrzeug, bei dem zuvor auf der Fahrt bereits Öl ausgetreten war.

