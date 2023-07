Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Betrüger machen Beute, Unfälle, Brand, Folgemeldung zu mutmaßlich aus dem Auto geworfenem Hund

Aalen (ots)

Crailsheim: Mutmaßlich Hund aus Auto geworfen - 1. Folgemeldung

Wie die Beamten der Abteilung Gewerbe und Umwelt mittlerweile ermitteln konnten, stellt sich das Geschehen rund um den kleinen Prager-Rattler-Hund, welcher am angeblich am Samstag, den 01.07.2023 aus einem Auto geworfen wurde, anders dar. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde der Hund, entgegen erster Meldungen, nicht aus einem Fahrzeug geworfen.

Der Hund war in der Nähe der Fundstelle bei einer Familie zur Pflege untergebracht. Durch eine Katzenklappe muss sich der Hund seinen Weg in die Freiheit gesucht haben. Anschließend kam es vermutlich zu einem Unfall mit einem Verkehrsteilnehmer, bei dem der kleine Hund verletzt wurde.

Nach der Entlassung aus der Tierklinik ist der Hund nun in einer Pflegefamilie und erholt sich weiter.

Langenburg: Falsche Polizeibeamte machen Beute

Gegen 14:00 Uhr am Dienstag erhielt eine über 80-jährige Seniorin einen Anruf falscher Polizeibeamten. Diese tischten der Dame die übliche Geschichte von festgenommenen Einbrechern auf, welche eine Liste mit ihrem Namen darauf dabeigehabt hätten. Die Dame schenkte der Geschichte glauben und ließ sich nach mehreren Stunden am Telefon darauf ein, einem vermeintlichen Polizeibeamten ihr zuhause aufbewahrtes Bargeld in fünfstelliger Höhe zu übergeben. Der Betrug flog erst auf, als der Seniorin Zweifel kamen und sie Angehörige über das Geschehen informierte.

Hinweis der Polizei

- Die Polizei wird Sie niemals anrufen und um Auskünfte zu ihrem Vermögen oder gar deren Übergabe bitten. - Sprechen Sie nicht mit Ihnen unbekannten Personen am Telefon über Ihre Finanzen. - Lassen Sie sich auf keinen Fall unter Druck setzen. - Gehen Sie nicht auf Forderungen von Anrufern ein und übergeben Sie kein Geld. - Sollten Sie den geringsten Zweifel haben, legen Sie auf und verständigen Sie unter 110 die Polizei.

Crailsheim: Gelbe Säcke brennen

Ein Unbekannter entzündete offenbar am Mittwochmorgen gegen 3:15 Uhr in der Karlstraße gelbe Säcke, welche zur Abholung bereitgelegt worden waren. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr löschten Polizeibeamte mit einem mitgeführten Feuerlöscher den Brand, um ein Übergreifen auf einen nahegelegenen Baum zu verhindern. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Fichtenberg: WhatsApp-Betrüger machen Beute

Knapp 2.000 Euro überwies ein Mann aus Fichtenberg am Dienstagabend, nachdem ihn Betrüger mit der bekannten Masche des WhatsApp Betruges kontaktiert und ihn um eine Überweisung gebeten hatten. Der Mann ging in der Annahme, es handle sich um eine mit ihm verwandte Person auf die Forderung ein Erst später bemerkte er den Betrug - glücklicherweise bevor es zu einer zweiten Überweisung kam.

Die Polizei warnt:

- Wenn sie vermeintliche Angehörige über eine Ihnen unbekannte Nummer kontaktieren, gehen Sie auf keinen Fall auf Geldforderungen ein - Nehmen Sie unter der Ihnen bereits bekannten Nummer Kontakt mit der Person auf, und klären Sie ab, ob dies der Wahrheit entspricht. - Fordern Sie ein persönliches Treffen, um die Angelegenheit zu besprechen. - Sollten Sie Zweifel am Wahrheitsgehalt haben, kontaktieren Sie die Polizei.

Schwäbisch Hall: Seniorin bei Unfall schwer verletzt

Kurz vor 12:00 Uhr am Dienstag wollte eine 880-Jährige mit ihrem Smart auf einen beschrankten Parkplatz in der Salinenstraße einfahren. Da Sie dabei offenbar zu weit vom Zufahrtsautomaten mit ihrem Wagen anhielt, musste sie sich aus dem Fenster des Wagens lehnen. Hierbei drückte sie offenbar versehentlich mit ihrem Fuß auf das Gaspedal des Wagens, welcher in der Folge stark beschleunigte, die Schranke durchbrach und letztlich mit einem auf dem Parkplatz abgestellten Mercedes Vito kollidierte. Die 80-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in eine Klinik verbracht werden Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.500 Euro.

Sulzbach-Laufen: Frontalzusammenstoß zwischen Kleinkraftradfahrern

Kurz nach 17:00 Uhr am Dienstag befuhr ein 19-Jähriger mit einem Yamaha-kleinkraftrad die Talstraße in Laufen am Kocher Orts auswärts. Nach dem Ortsende bog er nach links in Richtung der dortigen Brücke über den Kocher ab, welche nur für den landwirtschaftlichen Verkehr frei gegeben ist Auf der Brücke kam ihm ein 17-Jähriger auf einem Kleinkraftrad der Marke Betamotor entgegen. Da beide Motorradfahrer mittig auf der Brücke fuhren und offenbar den jeweils entgegenkommenden zu spät erkannten, kam es zum frontalen Zusammenstoß der beiden. Dabei wurde der 17-Jährige leicht, der 19-Jährige schwer verletzt. Es entstand Sachschaden von rund 6.000 Euro bei dem Unfall.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell