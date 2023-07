Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unbekannter Ersthelfer bei Unfall leicht verletzt - Unfallfluchten - Auf Gegenfahrbahn gekommen

Aalen (ots)

Spraitbach: Unbekannter Ersthelfer bei Unfall leicht verletzt

Ein Traktorgespann befuhr am Donnerstag, 06.07.2023, kurz nach 11 Uhr, die Bundesstraße 298, als ein Reifen des Anhängers bei Hegenreute Feuer fing. Es hielt unmittelbar darauf ein vorbeifahrender Autofahrer an, der mittels Feuerlöschern den Brand löschte. Beim Betreten der Bundesstraße wurde der Ersthelfer jedoch von dem Pkw einer nachfolgenden Dacia-Fahrerin erfasst und leicht am Arm verletzt. Der Ersthelfer fuhr nach dem Vorfall mit seinem Pkw Kombi weiter. Die Identität des Ersthelfers ist bislang ungeklärt. Der Mann wird nun gebeten sich zur Klärung der Unfalldetails mit der Polizei in Spraitbach unter Tel. 07176 6562 in Verbindung zu setzen.

Oberkochen: Auf Gegenfahrbahn gekommen

Ein 47-jähriger Lenker eines Toyota befuhr am Mittwoch gegen 8 Uhr die Aalener Straße in Richtung Stadtmitte. Hierbei geriet er aus bislang unbekannten Gründen mit seinem Fahrzeug auf die gegenfahrspur und stieß mit einem entgegenkommenden Suzuki, welcher von einer 44-Jährigen gelenkt wurde, zusammen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt; allerdings entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro.

Ellwangen: Unfallflucht

Eine bislang unbekannte Verkehrsteilnehmerin parkte am Mittwoch gegen 10:45 Uhr rückwärts aus einer Parklücke, auf einem Kundenparkplatz eines Discounters in der Obere Brühlstraße, aus und stieß hierbei gegen einen hinter ihm stehenden VW Polo einer 73-jährigen Fahrerin. Nach dem Unfall stieg die Unfallverursacherin aus ihrem Fahrzeug aus, begutachtete den entstandenen Schaden. Im Anschluss teilte die Dame mit, dass ja nichts passiert sei, stieg wieder ein und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, während die VW Fahrerin - an deren Fahrzeug ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro entstand, ihr Fahrzeug ordnungsgemäß einparkte. Die Unfallverursacherin, die rote lockige Haare hatte und etwa 50 Jahre alt war, fuhr einen großen schwarzen PKW. Hinweise auf die Unfallverursacherin nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961/9300 entgegen.

Neuler: Geparktes Fahrzeug beschädigt

Ein Skoda Citigo, welcher am Dienstag zwischen 8:30 Uhr und 12:37 Uhr auf einem Parkplatz in der Hauptstraße geparkt war, wurde in dieser Zeit von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961/9300 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell