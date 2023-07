Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Erneut unter Alkoholeinfluss mit dem Pkw zur Polizeidienststelle

Northeim (ots)

37154 Northeim,

Teichstraße, Samstag, 01.07.2023, 17:10 Uhr,

Northeim (Gro)

Am Samstag, den 01.07.2023, gegen 17:10 Uhr, erschien eine 58-Jährige mit ihrem Pkw bei der Northeimer Polizei, um einen Sachverhalt zu melden. Dabei fiel dem aufnehmenden Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft der 58-Jährigen auf. Eine Messung am beweissicheren Alkomaten ergab einen Wert zwischen 0,5 und 1,1 Promille, sodass ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt wurde.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell