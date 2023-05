Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an PKW

Pirmasens (ots)

In der Zeit vom 12.05.23, 17:00 Uhr bis zum 15.05.2023, 06:00 Uhr kam es in der Winzler Straße zu einer Beschädigung von zwei Firmenfahrzeugen eines dort ansässigen Vereins. Durch bislang unbekannte Täter wurde mit einem Hammer, einem Stein oder einem ähnlichen Schlagwerkzeug auf die Motorhaube und die Frontscheibe eines weißen Dacia, sowie eines weißen Transporters eingeschlagen, so dass ein Schaden von ca. 5000 Euro entstand. Das Rolltor des Geländes war verschlossen und ist nur über die neue Häfnersgasse erreichbar. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell