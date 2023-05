Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Pirmasens (ots)

Am 15.05.2023, gegen 13:45 Uhr ereignete sich in der Alleestraße ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr, bei dem einer der Unfallbeteiligten flüchtete. Der Geschädigte befuhr mit einem orangefarbenen Sprinter die Alleestraße aus der Innenstadt kommend. Der Unfallverursacher befuhr die Alleestraße mit einem blauen Sprinter mit gelben Streifen längs zum Fahrzeug, in entgegengesetzte Richtung. In Höhe der Hausnummer 21 kam es zu einer Berührung der Außenspiegel, so dass es an beiden Fahrzeugen zu einem Sachschaden kam. Der Fahrer des blauen Sprinters entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

