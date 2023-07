Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Aggressionsdelikte - Gartenhaus aufgebrochen - Tatverdächtiger ermittelt - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Fußgänger übersehen

Eine 31-jährige Fiat-Fahrerin wollte am Mittwoch gegen 16.30 Uhr von einem Parkplatz auf die Sulzbacher Straße einbiegen. Hierbei stieß sie mit einem 17-jährigen Fußgänger zusammen, der sich hierbei leicht verletzte.

Burgstetten: Gartenhaus aufgebrochen

Auf einem Gartengrundstück im Freibadweg wurde zwischen Samstagabend und Montagmorgen eine Gartenhütte aufgebrochen. Daraus entwendeten unbekannte Diebe diverses Werkzeug und ein Stromgenerator im Wert von insgesamt ca. 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise hierzu erbittet die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090.

Winterbach: Kind bei Unfall leicht verletzt

Eine 20-jährige Mercedes-Fahrerin befuhr am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr den Bahnhofsplatz in Richtung Schorndorfer Straße. Als ein 8-jähriges Kind mit dem Rad die Fahrbahn querte konnte die Autofahrerin nicht rechtzeitig stoppen und stieß mit dem Kind zusammen. Dieses wurde hierbei leicht verletzt. Der Schaden an den Fahrzeugen blieb gering.

Schorndorf: Auto beschädigt

Unbekannte zerkratzten einen Pkw Kia, der in der Weilerstraße geparkt war. Am Fensterglas entstand dabei Sachschaden, der auf 500 Euro beziffert wurde. Hinweise zum Tatgeschehen, das zwischen Samstagnachmittag und Mittwochvormittag verübt wurde, erbittet die Schorndorfer Polizei unter Tel. 07181/2040.

Winnenden: Widerstand gegen Polizeibeamte

Am Mittwochnachmittag gegen 14 Uhr trafen Polizeibeamte einen 21-jährigen Mann am Bahnhof an, welcher kurz zuvor von einer psychiatrischen Einrichtung abgängig gemeldet wurde. Der Mann wurde am Bahnhof in Gewahrsam genommen und in die Einrichtung zurückgebracht. Hiergegen leistete er Widerstand und beleidigte die Beamten mehrfach lautstark. Entsprechende Strafverfahren gegen den 21-Jährigen wurden eingeleitet.

Leutenbach: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Mittwoch zwischen 08 Uhr und 13 Uhr einen in der Mozartstraße am Straßenrand geparkten Kia. Dabei verursachte er Sachschaden von etwa 100 Euro und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07195 6940 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Weinstadt: Polizisten nach Körperverletzung angegangen

Ein 16-jähriger Jugendlicher ging am Mittwoch gegen 18:40 Uhr zu Fuß durch die Schorndorfer Straße. Dort traf er auf eine Gruppe von Personen mit welchen es bereits im Vorfeld Streitigkeiten gab. Diese gingen den 16-jährigen sofort körperlich an. Einer der Beteiligten schlug dem 16-Jährigen mit einem Stein auf den Kopf, sodass dieser schwer verletzt wurde. Als die Polizei vor Ort kam, ließen die Männer erst nach Einsatz von Pfefferspray von dem Jugendlichen ab. Im Zuge der weiteren Ermittlungen vor Ort, kamen Familienmitglieder des 16-Jährigen an die Örtlichkeit. Es kam zu erneuten Streitigkeiten in deren Folge die hinzugekommenen Personen auf die Gruppe und die Polizeibeamten Steine warfen. Hierdurch wurden zwei Beamte leicht verletzt. Erst durch den Einsatz weiterer Beamten konnte die Situation vor Ort beruhigt werden. Gegen alle Personen wurden Platzverweise ausgesprochen. Die Polizei hat zu dem Vorfall, dem wohl Streitigkeiten zwischen den zwei Familien vorausgingen, die Ermittlungen aufgenommen.

Waiblingen: Tatverdächtiger ermittelt

Am Freitagvormittag hatte sich ein Mann in verdächtiger Art und Weise bei einem Spielplatz Kindergartenkindern angenähert und sich dabei in die Hose gefasst. Die Kripo Waiblingen hatte die Ermittlungen aufgenommen und konnte durch gute Zeugenhinweise, die zwischenzeitlich eingegangen waren, die Identität des Tatverdächtigen klären. Es wurde ein Ermittlungsverfahren gegen den 63-jährigen Tatverdächtigen eingeleitet.

Zum besseren Verständnis anbei die ursprüngliche Pressemeldung:

Waiblingen: Verdächtiges Verhalten am Spielplatz (Meldung vom 14.07.2023, 14.13 Uhr)

Beim Spielplatz "Burgmäuerle" in der Kirchstraße kam es am Freitagvormittag zu einem verdächtigen Vorfall. Gegen 10.45 Uhr ging eine Gruppe Kindergartenkinder zusammen mit Erzieherinnen auf den genannten Spielplatz. Dort in der Nähe habe sich ein älterer Mann aufgehalten, der einer Erzieherin auch deshalb auffiel, weil er wiederholt Selbstgespräche geführt habe. Danach habe die Erzieherin beobachtet, wie der Tatverdächtige in ein Gebüsch zurückging, sich dort in die Hose griff und dem Anschein nach an sein Glied fasste. Weil dies unweit eines Kindes geschah, habe die Erzieherin umgehend eingegriffen, das Kind aus der Sichtmöglichkeit genommen und den Tatverdächtigen laut angeschrienen, der sich daraufhin entfernte. Es ist davon auszugehen, dass die Kindergartenkinder den beschriebenen Sachverhalt nicht wahrgenommen haben. Von dem Tatverdächtigen liegt folgende Beschreibung vor: Er war zwischen 50 und 60 Jahre alt, sprach deutsch und hatte kurze grau Haare mit Halbglatze. Seine Haut hatte auffällig rote Flecken, ähnlich einer Neurodermitis-Erkrankung. Zudem wären unterschiedlich starken Beine des Tatverdächtigen auffallend gewesen. Zur Identifizierung des noch unbekannten Tatverdächtigen bittet die Kripo Waiblingen, die die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen hat, um entsprechende Zeugenhinweise, die sie unter Tel. 07361/5800 entgegennimmt.

