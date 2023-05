LPI-G: Mit Schlagring bedroht

Gera (ots) - Gera: Die Ermittlungen gegen eine 37-jährigen, polizeibekannten Mann leiteten die Beamten der Geraer Polizei am gestrigen Tag (24.05.2023) ein. Auf öffentlicher Straße in der Heinrich-Heine-Straße in Gera beleidigte der Herr einen 43-Jährigen und entblößte ihm gegenüber zudem sein Geschlechtsteil. Für sein Verhalten erwartet ihn nun eine entsprechende Anzeige. (RK) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle ...

mehr