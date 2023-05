Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sachbeschädiger in Weida unterwegs

Greiz (ots)

Weida: Die Ermittlungen zu Sachbeschädigungen an zwei Fahrzeugen hat seit gestern (24.05.2023) die Greizer Polizei aufgenommen. Nach aktuellen Informationen beschädigten unbekannte Täter zwei in der Wiesenstraße abgestellte Fahrzeuge, indem sie u.a. die Fahrzeugseiten zerkratzten oder gar die Luft aus einem Reifen entleerten. Die Tatzeiträume belaufen sich auf den 10.05.-12.05.2023 bzw. am 24.05.2023 (10:00 - 11:00 Uhr). Die Greizer Polizei ermittelt zum Tatgeschehen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 03661 / 6210 entgegen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell