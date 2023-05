LPI-G: Unfall mit Linienbus

Altenburg (ots) - Altenburg: Im Zeitraum vom 23.05.-24.05.2023 schlugen unbekannte Täter in der Käthe-Kollwitz-Straße die Scheibe eines Schaukastens einer Apotheke ein und verursachten so Sachschaden. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Tatgeschehen und sucht hierbei nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 ...

