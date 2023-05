LPI-G: Feuerwehr- und Polizeieinsatz im Gemeindeweg

Gera (ots) - Gera: Eine 2-Meter große Yucca-Palme ist nunmehr im Besitz unbekannter Diebe. Diese stahlen die Pflanze, welche auf einem Privatgrundstück an der Sommerleithe in Gera abgestellt war. Nach Auskunft des 73-jährigen Eigentümers waren die Täter in der Zeit von Montag (22.05.2023) zu Dienstag (23.05.2023) auf seinem Grundstück. Die Geraer Polizei (Tel. 0365 / 829-0) ermittelt nun zum Fall und sucht hierbei nach Zeugen. (RK) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

mehr