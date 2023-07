Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Motorradfahrer schwer verletzt, Polizei warnt vor neuer Welle von Anrufen falscher Polizeibeamter

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: KTM-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Am Mittwoch gegen 18:30 Uhr stürzte ein 46-Jähriter mit seinem KTM-Kleinkraftrad im Sudetenweg, nachdem zuvor das Vorderrad blockierte. Der Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt. An dem Motorrad entstand Sachschaden von 200 Euro.

Landkreis Schwäbisch Hall: Vermehrt Anrufe falscher Polizeibeamter

Derzeit kommt es vermehrt zu Anrufen von Betrügern im Kreis Schwäbisch Hall. Aktuell scheint die Masche des "Falschen Polizeibeamten" wieder Konjunktur zu haben. In einem solchen Fall erzählt Ihnen der Anrufer ein Lügenmärchen von in ihrer Nachbarschaft festgenommenen Einbrechern, welche eine Liste mitgeführt hätten, auf der auch Ihr Name steht. Die ganze Story ist natürlich erlogen und zielt darauf ab, Sie zu verunsichern. Im nächsten Schritt fragt der vermeintliche Ordnungshüter Sie nämlich dann, ob Sie Wertgegenstände zuhause hätten und wird Ihnen mitteilen, dass Sie Gefahr laufen, dass die Einbrecher es aufgrund dieser Wertgegenstände auf Sie abgesehen hätten. Der angebliche Polizist bzw. die Polizistin bietet dann an, dass Sie die Wertgegenstände in Verwahrung nehmen können und diese gleich abholen würden.

Die ganze Geschichte ist erstunken und erlogen. Es handelt sich um Betrüger, die Sie um Ihr Hab und Gut bringen wollen und hierfür Ihr Vertrauen in die Polizei ausnutzen.

Das Polizeipräsidium Aalen warnt daher:

- Sprechen Sie niemals mit Anrufern über Ihre Finanzen. - Die Polizei wird Sie niemals um die Übergabe von Wertgegenständen oder Bargeld bitten. - Lassen Sie sich nicht verunsichern und nicht unter Druck setzen. - Notieren Sie sich die Nummer, von der Sie angerufen wurden. Legen Sie auf und wählen dann die 110.

