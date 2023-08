Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230807 - 0929 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Ein schlechter Tag für Verbrecher

Frankfurt (ots)

(lo) Am vergangenen Sonntag (6. August 2023) nahmen Polizeibeamte im Rahmen von Präsenzmaßnahmen zwei Tatverdächtige fest. Hintergründe waren unabhängig voneinander ein Raub sowie ein Taschendiebstahl.

Die erste Tat ereignete sich gegen 09.55 Uhr in der Moselstraße. Ein 33-Jähriger wollte von einem 26-Jährigen eine Jacke kaufen. Die Verkaufsverhandlungen endeten in einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Parteien, wobei der vermeintliche Käufer an die Geldbörse des Verkäufers gelangte und diese an sich nahm. Zur Unterstützung des 33-Jährigen kam ein weiterer Mann hinzu, der ihn mit einer Schere bewaffnete. Mit der Schere verletzte dieser dann den 26-Jährigen leicht an der Hand. Täter und Komplize flüchteten im Anschluss mit der Jacke und der Geldbörse in unbekannte Richtung. Im Zuge der Fahndung konnte der 33-jährige Tatverdächtige von einer Polizeistreife im Nahbereich angetroffen und festgenommen werden. Er war noch im Besitz der "erbeuteten" Jacke und der Schere, derer er sich zu entledigen versuchte. Die Geldbörse des Opfers hatte er nicht mehr bei sich. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen stellten die Beamten fest, dass der Beschuldigte keinen festen Wohnsitz hat und sich illegal in der Bundesrepublik Deutschland aufhält. Er wurde zwecks Vorführung in die Haftzellen des Polizeipräsidiums gebracht. Die zweite Tat ereignete sich gegen 21.30 Uhr in der Niddastraße. Hier kam ein ebenfalls 33-jähriger wohnsitzloser Mann auf die Idee, die Gesäßtasche eines 49-Jährigen genauer unter die Lupe zu nehmen; dabei gelangte er in den Besitz von 600 Euro. Doch weit kam der Dieb nicht. Eine in unmittelbarer Nähe befindliche Polizeistreife nahm ihn sofort fest und brachte ihn in die Arrestzellen des Polizeipräsidiums.

