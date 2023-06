POL-NB: Zeugenaufruf nach Körperverletzung zum Nachteil eines 9-jährigen Jungen

Mirow/Rechlin (ots) - In der Nacht vom 13.06.2023 zum 14.06.2023 ist es in Rechlin in Mirow zum Diebstahl von Baumaschinen und Baumaterial gekommen, bei welchem ein Schaden von gut 70.000 Euro enstanden ist. Bislang unbekannte Täter haben sich zum einen auf das Baustellengelände in der Wesenberger Chaussee in Mirow begeben und von dem freizugänglichen Gelände direkt an der B198 eine mobile Estrichmaschine entwendet. ...

