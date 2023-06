Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach Einbrüchen in zwei Imbissstuben

Neubrandenburg (ots)

In den vergangenen Tagen wurde ein Imbiss am Neubrandenburger Bahnhof zweimal sowie ein Imbiss in der Ihlenfelder Vorstadt einmal durch eine bislang unbekannten Täter angegriffen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hat sich ein Täter am 19.06.2023 gegen 02:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Imbiss verschafft und den Innenraum durchsucht. Augenscheinlich wurde eine geringe Menge an Hartgeld entwendet. Der Schaden wird auf ca. 100 Euro geschätzt. Zum Täter kann lediglich gesagt werden, dass er einen Jogginganzug und einen Rucksack getragen hat.

Am 20.06.2023 gegen 01:00 Uhr hat sich wieder ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu dem Imbiss verschafft aus diesem verschiedene Getränke entwendet. Zum Wert des Stehlgutes und damit zum Schaden kann derzeit noch nichts gesagt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Der Täter kann hier wie folgt beschrieben werden: ca. 25-35 Jahre, schwarze Haare, trug ein Basecap.

Der zweite angegriffene Imbiss befindet sich in der Ihlenfelder Straße/Ecke Ravensburgstraße. Der bislang unbekannte Täter ist hier gegen 03:20 Uhr gewaltsam eingedrungen und hat nach Wertgegenständen bzw. Bargeld gesucht. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde ein schwarzes Smartphone der Marke Samsung S8 entwendet. Der entstandene Schaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren in beiden Fällen zur Spurensuche und -sicherung im Einsatz. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Auf Grund der vorhandenen Spurenlage und Ermittlungsergebnisse geht die Polizei von einem Zusammenhang der Einbrüche in die oben genannten Imbissstuben sowie dem Einbruch in den Friseursalon aus der vorherigen Pressemittelung (siehe unten angefügte Pressemitteilung) aus.

Zeugen, die in der vergangenen beiden Nächten auffällige Personen im Bereich des Bahnhofes sowie der Ihlenfelder Straße/Ecke Ravensburgstraße beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395-5582 5224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

Pressemitteilung Einbruch in einen Friseursalon:

In der Nacht vom 19.06.2023 zum 20.06.2023 wurde in ein Gebäude in der Heinrich-Heine-Straße in Neubrandenburg eingebrochen. Bislang unbekannte Täter haben sich gewaltsam Zutritt zu einem Friseursalon und einer Kindertageseinrichtung verschafft. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein Laptop der Marke Medion entwendet. Die Kasse des Friseursalons wurde ebenfalls gewaltsam geöffnet. Ob hier etwas entwendet wurde, kann noch nicht gesagt werden. Der entstandene Schaden wird derzeit auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensuche und -sicherung im Einsatz. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen, die in der vergangenen Nacht auffällige Personen im Bereich der Heinrich-Heine-Straße beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395-5582 5224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell