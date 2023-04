Feuerwehr Detmold

FW-DT: Elfjähriger vermisst - Feuerwehr Detmold unterstützt die Suche

Detmold (ots)

Mit einem Großaufgebot suchten Feuerwehr und Polizei am Vormittag nach einem elfjährigem Jungen. Dieser war am Morgen mit dem Hund zu einem Spaziergang aufgebrochen und nicht wieder zurückgekehrt. Die unmittelbare Nähe der "Berlebecke" zum Wohnort des Jungen ließ die Vermutung zu, er könnte in diese hineingefallen sein.

Zusammen mit der Polizei suchten das um 10:50 Uhr alarmierte hauptamtliche Personal, der Löschzug Süd, die Löschgruppe Hiddesen sowie die Drohnengruppen aus Detmold und Lemgo die Umgebung ab. Ein aufmerksamer Autofahrer bemerkte den Jungen gegen 11:30 Uhr spielend am Straßenrand und brachte ihn wohlbehalten wieder zurück nach Hause.

