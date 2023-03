Feuerwehr Detmold

FW-DT: Kellerbrand

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Detmold (ots)

Die Feuerwehr Detmold wurde am späten Mittwochnachmittag zu einem Kellerbrand in einem Mehrparteienhaus an der Straße "Am Hessentuch" im Ortsteil Jerxen-Orbke gerufen. Gegen 16:43 Uhr erfolgte die Alarmierung der Einheiten Hauptamtlich, Mitte und Pivitsheide sowie des Rettungsdienstes.

Als die ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eintrafen, hatten bereits alle Personen das Haus verlassen. Während ein Trupp unter Atemschutz sich über einen separaten Kellerzugang zum Brandherd vorarbeitete, betrat ein weiterer Trupp den Keller über den Haupteingang des Gebäudes und richtete dort eine Riegelstellung ein.

Das aus bisher unklarer Ursache ausgebrochene Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Gleichzeitig betreute und untersuchte der Rettungsdienst die Bewohnerinnen und Bewohner des Wohnhauses.

Da Brandrauch in die drei Geschosse des Hauses gezogen war, wurden sämtliche Räumlichkeiten kontrolliert und intensiv belüftet. Gegen 18:00 Uhr konnten alle eingesetzten Kräfte einrücken. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Detmold, übermittelt durch news aktuell