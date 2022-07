Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Ursache für Brand am Fachhochschulstandort Idar-Oberstein steht fest

Idar-Oberstein (ots)

In den Räumen der Fachhochschule Trier in der Fachrichtung Edelstein und Schmuck am Standort Idar-Oberstein ist am 18. Juli 2022 ein Feuer ausgebrochen. Die Fachhochschule befindet sich innerhalb der BBS Idar-Oberstein im Schulzentrum Vollmersbachstraße. Die Brandermittler der Kriminalinspektion Idar-Oberstein, ein Brandgutachter des Landeskriminalamtes und ein Gutachter eines Sachverständigenbüros führten am vergangenen Montag, 25. Juli 2022, die Ermittlungen nach der Brandursache fort. Die Freiwillige Feuerwehr Idar-Oberstein unterstützte mit ihrem ersten Angriffstrupp die Brandursachenermittlungen. Außerdem war ein Diensthundeführer mit Brandmittelspürhund des Polizeipräsidiums Trier im Einsatz.

Die Experten fanden heraus, dass das Feuer durch einen technischen Defekt eines Kopierers ausgelöst worden war. Der Kopierer stand in einem längeren Flur, von dem man in alle Arbeitsbereiche des Studienbereichs gelangte. Dieser Bereich und das Dach wurden durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen.

Die Schadenshöhe dürfte sich auf einen mittleren einstelligen Millionen-Betrag belaufen. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen sind mit der Klärung der Brandursache abgeschlossen. Es ergaben sich keine Anhaltspunkte für eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell