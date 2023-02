Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Überprüfung eines Lkw führt zur Festnahme des Fahrers

Eichelborn (ots)

Am Samstagmorgen, den 04.02.2023, fiel Beamten des BALM (Bundesamt für für Logistik und Mobilität) ein im Bereich der Autobahn 4, Fahrtrichtung Dresden, Raststätte Eichelborn, fahrender Sattelzug mit rumänischen Kennzeichen auf. In einer nachfolgenden Kontrolle des Fahrzeuges stellte sich heraus, dass eine Kennzeichentafel der Zugmaschine abmontiert und am Auflieger angebracht wurde. Die Beamten informierten die Autobahnpolizeiinspektion Thüringen und baten um Unterstützung. Die kurz darauf eintreffenden Beamten der Autobahnpolizei kontrollierten den Sattelzug und den Fahrzeugführer. Dieser hatte die türkische Staatsangehörigkeit inne. Dabei wurde bekannt, dass gegen den Fahrzeugführer mehrere Haftbefehle verschiedener Staatsanwaltschaften und Behörden vorlagen. Der Fahrzeugführer wurde vor Ort festgenommen und nachfolgend der zuständigen Justizvollzugsanstalt zugeführt. Der Sattelzug verfügte über keine gültige Zulassung und war damit nicht versichert. Der technische Zustand des Fahrzeuges war mangelhaft und die gesamte Ladung lose auf dem Auflieger verteilt.

Gegen den Fahrzeugführer wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell