Feuerwehr Detmold

FW-DT: Kellerbrand - 80 Personen betroffen

Detmold (ots)

Am Montagabend um 22:08 Uhr wurde die Feuerwehr Detmold zu einem Kellerbrand in den Ortsteil Herberhausen gerufen. Vor Ort konnte starke Rauchentwicklung aus dem Keller des über 30 Parteien fassenden Hauses festgestellt werden. Mehrere Trupps gingen unter Atemschutz in den Keller vor und löschten dort das Feuer. Gleichzeitig wurden von außen umfangreiche Belüftungsmaßnahmen eingeleitet, um die Flucht- und Rettungswege frei von Rauch zu halten. Die Bewohnerinnen und Bewohner konnten das Gebäude sicher verlassen. Die Erstbetreuung von rund 80 Personen wurde durch Polizei, Personal der Feuerwehr sowie den Rettungsdienst durchgeführt. Ein für Fälle dieser Art bereitstehender Bus des Kreises Lippe wurde ebenfalls zur Einsatzstelle alarmiert, sodass sich die Bewohnerinnen und Bewohner für die Dauer des Einsatzes darin aufhalten und aufwärmen konnten. Neben dem hauptamtlichen Personal waren der Löschzug Mitte und die Löschgruppe Brokhausen mit rund 60 Kräften vor Ort. Nach circa drei Stunden war der Einsatz beendet.

