Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kirchheim am Neckar: 18-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde in 18 Jahre alter Radfahrer am Dienstag vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er gegen 10.00 Uhr in Kirchheim am Neckar in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Der 18-Jährige fuhr die die Talstraße entlang. An der Kreuzung zur Strombergstraße wollte er diese überqueren. Hierbei missachtete er mutmaßlich die Vorfahrt eines 45 Jahre alten Smart-Lenkers der auf der Strombergstraße unterwegs war und es kam zur Kollision des 18-Jährigen mit dem Pkw. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 1.200 Euro geschätzt.

