Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Brand in Mehrfamilienhaus

Ludwigsburg (ots)

Die Feuerwehr Ludwigsburg rückte am Dienstag mit sieben Fahrzeugen und 28 Wehrkräften in die Brenzstraße im Ludwigsburger Westen aus, nachdem gegen 11.05 Uhr ein Brand in einem Mehrfamilienhaus gemeldet worden war. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge entwickelte sich der Brand in der Küche einer der Wohnungen. Das Feuer konnten zügig gelöscht werden. Die Wohnung ist jedoch vorerst nicht bewohnbar. Der Sachschaden wird auf rund 150.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde durch den Brand niemand, alle Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen.

