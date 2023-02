Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Schule in der Galgenbergstraße beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen beschädigten noch unbekannte Täter ein Schulgebäude in der Galgenbergstraße in Böblingen. Die Unbekannten besprühten die Schule mit Farbspray, so dass ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro entstand. Hinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500 oder E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de, entgegen.

