POL-LB: Böblingen: Rosenmontagsumzug - strahlender Sonnenschein, 18.000 Besucher und einige polizeiliche Einsätze

Ludwigsburg (ots)

Etwa 18.000 Besucher erfreute am Rosenmontag das bunte Treiben in der Böblinger Innenstadt. Bei strahlendem Sonnenschein zogen rund 1.200 Narren und Närrinnen durch die Straßen. Vermutlich gerade aufgrund des Top-Wetters hatte auch die Polizei einiges zu tun. Ein 15-jähriger Jugendlicher und ein 18-Jähriger sollten gegen 14.30 Uhr auf der Alba-Brücke einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei stellte sich heraus, dass sie gegen ein Aufenthaltsverbot des Ordnungsamts der Stadt Böblingen verstießen. Hierauf wehrten sich die beiden gegen die Kontrollierenden, so dass dem Älteren Handschließen angelegt werden musste. Der Jüngere versuchte hierauf seinem Begleiter zur Hilfe zu eilen und musste zu Boden gebracht werden. Im Streifenwagen trat der 18-Jährige plötzlich um sich, worauf ein Beamter Pfefferspray gegen ihn einsetzte. Darüber hinaus begann auch die Mutter des Jugendlichen auf einen Polizisten einzuschlagen. Der 15- und der 18-Jährige wurden im weiteren Verlauf zum Polizeirevier gebracht. Gegen alle drei Tatverdächtige wird wegen tätlichen Angriffs bzw. Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Zwei Personen mussten Platzverweise erteilt werden. Beide kamen dem jedoch nicht nach und konnten kurze Zeit später wieder vor Ort angetroffen werden. Sie müssen nun mit Ordnungswidrigkeitenanzeigen rechnen. Darüber hinaus beleidigte einer der beiden einen Beamten, worauf er nun mit einer Strafanzeige rechnen muss. Gegen 18.00 Uhr wurde ein 63 Jahre alter Mann von einem bislang Unbekannten am Elbenplatz nach hinten gestoßen und anschließend ins Gesicht geschlagen und am Unteren See gerieten ein 23- und ein 20-Jähriger aneinander und gingen aufeinander los. Einem 15 Jahre alten Umzugsbesucher soll eine hästragende Person während des Umzugs die Bauchtasche entrissen haben. Auch hierzu wurden Ermittlungen eingeleitet. Außerdem wird in drei Fällen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzt ermittelt.

Inbesondere sucht die Polizei zu einer Auseinandersetzung in der Klaffensteinstraße noch Zeugen. Kurz nach 15.00 Uhr war es wohl zu Streitigkeiten unter mehreren Personen gekommen. Ein Tatverdächtiger soll auch eine Flasche geworfen haben. Das Polizeirevier Böblingen bittet um Hinweise unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de.

Insgesamt waren rund 70 Polizeibeamtinnen und -beamte am Rosenmontag im Einsatz.

