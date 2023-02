Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Stuttgart-Zuffenhausen: Polizisten bei Widerstandshandlung verletzt

Ludwigsburg (ots)

Eine 22 Jahre alte Polizeibeamtin und ein 40 Jahre alter Polizeibeamter erlitten am Montagabend leichte Verletzungen, als sich ein 30-Jähriger polizeilichen Maßnahmen widersetzte. Die 22-Jährige war mit zwei Kollegen auf einer Streifenfahrt am Ortsrand von Korntal-Münchingen unterwegs. An der Kreuzung Nordseestraße und Schwieberdinger Straße in Stuttgart-Zuffenhausen fiel Ihnen ein 30-Jähriger auf einem E-Scooter auf. Da das Fahrzeug eine mutmaßlich defekte Rückleuchte hatte, sollte der Mann einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Die Anhaltezeichen der Polizei missachtete er jedoch und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. In der Juiststraße in Stuttgart konnte er schließlich gestoppt werden. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass der 30-Jährige mit einem Atemalkoholwert von rund 1 Promille am Straßenverkehr teilgenommen hatte und deshalb für weitere Maßnahmen zum Polizeirevier Ditzingen gebracht werden sollte. Dagegen wehrte er sich nicht nur verbal, sondern auch körperlich, sodass weitere Beamte unterstützen mussten. Im Zuge der Widerstandshandlung trat der 30-Jährige unter anderem um sich. Der 30-Jährige musste sich zudem einer Blutentnahme unterziehen, bevor er wieder auf freien Fuß entlassen wurde. Er muss nun unter anderem mit einer Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstands und Körperverletzung sowie Trunkenheit im Verkehr rechnen.

