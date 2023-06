Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Diebstahl von Baumaschinen und Baumaterial

Mirow/Rechlin (ots)

In der Nacht vom 13.06.2023 zum 14.06.2023 ist es in Rechlin in Mirow zum Diebstahl von Baumaschinen und Baumaterial gekommen, bei welchem ein Schaden von gut 70.000 Euro enstanden ist.

Bislang unbekannte Täter haben sich zum einen auf das Baustellengelände in der Wesenberger Chaussee in Mirow begeben und von dem freizugänglichen Gelände direkt an der B198 eine mobile Estrichmaschine entwendet. Dazu haben sie die Sicherung gewaltsam entfernt. Die mobile Estrichmaschine ist schwarz, mobil auf einer Achse und hat einen Wert wird ca. 50.000 Euro.

Bei dem zweiten Diebstahl wurden von einem Firmengelände in Rechlin diverse Werkzeuge und Geräte im Wert von über 20.000 Euro entwendet. Bislang unbekannte Täter haben sich gewaltsam Zutritt auf das umfriedete Gelände in der Ahornstraße begeben und von diesem einen Kompressor samt Anhänger entwendet. Zudem haben sie einen Container aufgebrochen und von einem dort abgestellten Fahrzeug mit Ladefläche weitere Arbeitsmaterialien entwendet. Bei den entwendeten Gegenständen handelt es sich um einen gelben Kompressor der Marke Faeser im Wert von ca. 17.500 Euro, eine silberfarbene "Rakete" mit Schlauch und verschiedene Kleinstwerkzeuge. Der entstandene Gesamtschaden beträgt ca. 23.000 Euro.

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensuche und -sicherung im Einsatz. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen, die auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen in Rechlin oder Mirow wahrgenommen haben, melden sich bitte bei der nächsten Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de

