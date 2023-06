Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach einer Raubstraftat am 09.06.2023

Neubrandenburg (ots)

Am 12.06.2023 wurde polizeibekannt, dass es am 09.06.2023 gegen 15:00 Uhr in der Neubrandenburger Oststadt zu einem Raub gekommen ist. Nach Angaben des 64-jährigen deutschen Geschädigten saß er auf der Bank vor der Robert-Koch-Straße 9E, bei dem dortigen Supermarkt, trank eine Dose Cola und schaute währenddessen auf sein Handy. Dabei hörte er eine Gruppe junger Männer kommen, die einen ausländischen Akzent gesprochen haben sollen. Gesehen hat er die Männer aber nicht, da er ihnen keine Beachtung schenkte. Plötzlich und unvermittelt hat der 64-Jährige einen heftigen Schlag auf den Kopf bekommen, so dass er "Sterne gesehen hat". Anschließend ist die Gruppe dann den Weg runter in Richtung Schule weitergegangen. Der Geschädigte konnte keine näheren Angaben zu den Personen oder dem Tatwerkzeug machen. Kurze Zeit später merkte der 64-Jährige dann, dass sein Handy fehlt.

Erst am 11.06.2023 hat der 64-Jährige mit seinem Sohn über den Vorfall gesprochen. Dieser hat ihm auf Grund seiner Kopfverletzung (Beule am Hinterkopf) geraten, zum Arzt und anschließend dann zur Polizei zu gehen. Aus diesem Grund erfolgte die Anzeigenaufnahme erst nach dem Arztbesuch am gestrigen Nachmittag, den 12.06.2023.

Die Ermittlungen wegen der Raubstraftat wurden im Kriminalkommissariat Neubrandenburg aufgenommen. Zeugen, die am Freitag, den 09.06.2023 gegen 15:00 Uhr den Vorfall auf der Bank vor dem Wohnhaus der Robert-Koch-Straße 9E beobachtet haben, Hinweise zu den möglichen Tatverdächtigen geben können oder die ca. fünfköpfige männliche Personengruppe auf dem Fußweg von der Robert-Koch-Straße 9E zur Regionalen Schule haben gehen sehen, melden sich bitte bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395-5582 5224 oder im Internet www.polizei.mvnet.de.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell