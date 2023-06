Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall unter Betäubungsmitteleinfluss

Neubrandenburg (ots)

Am 13.06.2023 gegen 05:30 Uhr ist es in Neubrandenburg zu einem Verkehrsunfall unter Betäubungsmitteleinfluss gekommen. Ein 59-jähriger deutscher Fahrzeugführer befuhr die Woldegker Straße stadtauswärts in Richtung Küssow. Eine 23-jährige deutsche Fahrzeugführerin befuhr die Woldegker Straße stadteinwärts aus Richtung Küssow und beabsichtigte, an der Kreuzung Woldegker Straße/Einsteinstraße in die Einsteinstraße nach links abzubiegen. Dabei beachtete sie das entgegenkommende Fahrzeug des 59-Jährigen nicht, so dass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Die 23-Jährige wurde dabei leichtverletzt. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

Im Rahmen der Unfallunfallaufnahme bemerkten die Beamten Auffälligkeiten bei der 23-jährigen Unfallverursacherin. Ein daraufhin durchgeführter Drogenschnelltest zeigte ein positives Ergebnis auf Kokain. Es folgte die Blutprobenentnahme im Klinikum Neubrandenburg. Auf Grund der Verletzung verblieb die 23-Jährige zur weiteren medizinischen Behandlung im Klinikum. Es wurde eine Strafanzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet sowie der Führerschein sichergestellt.

