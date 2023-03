Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Übermüdeten Berufskraftfahrer aus dem Verkehr gezogen

A 61 - Rastplatz Dannstadt-West (ots)

Das Atemalkoholmessgerät bereiteten Beamte des Schwerverkehrskontrolltrupps der ZVD Rheinpfalz (Polizeidirektion Neustadt) bereits vor, als sie am Freitag, den 24.03.2023 den Fahrer eines 7,5-Tonners an der Tank- und Rastanlage Dannstadt West an der BAB 61 einer polizeilichen Kontrolle unterzogen. Der 38jährige Fahrer wirkte sehr träge, konnte den Ausführungen der Beamten kaum Folge leisten und schien bereits mit der Herausgabe seiner Dokumente vollkommen überfordert. In der Kontrolle stellte sich jedoch schnell heraus, dass es nicht Alkohol war, der den Fahrer derart beeinträchtigte, sondern starke Übermüdung. Zum Kontrollzeitpunkt war der Fahrer nämlich bereits seit 13 Stunden unterwegs. Wie die spätere Auswertung der Fahrerdaten ergab, hatte er schon seit fast zwei Wochen täglich 15 Stunden am Steuer gesessen und lediglich in unregelmäßigen Abständen kurze Schlafpausen von nur wenigen Stunden eingelegt. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihm droht nun ein hohes Bußgeld wegen massiver Missachtung der dem Schutz des Straßenverkehrs dienenden Sozialvorschriften. Auch sein Arbeitgeber, der die Routenplanung seiner Fahrer vornimmt, wird sich für diese schwerwiegenden Verstöße verantworten müssen. Das Gewerbeaufsichtsamt wird in Kenntnis gesetzt.

