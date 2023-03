POL-PDNW: Autofahrer mutmaßlich unter Drogen

BAD DÜRKHEIM (ots) - Am 28.03.2023 gegen 21:00 Uhr konnte in der Bruchstraße in Bad Dürkheim die Fahrerin eines Citroen Xsara einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Zuvor wurde durch aufmerksame Zeugen ein Fahrzeug gemeldet, das deutliche Schlangenlinien fuhr und teilweise auf die Gegenfahrbahn lenkte. Während der Kontrolle der 45-Jährigen konnten die Polizeibeamten deutlichen Atemalkoholgeruch feststellen. Beim ...

mehr