POL-NB: Diebstahl von Parksensoren von fünf Fahrzeugen der Marke Audi

Bollewick (ots) - Am 08.06.2023 gegen 03:15 Uhr wurde in Bollewick ein Milchautomat aufgebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich bislang unbekannte Tatverdächtige in den Verkaufsschuppen in der Feldstraße in Bollewick begeben und einen Milchverkaufsautomaten gewaltsam aufgebrochen. Die Täter haben daraus ca. 100 Euro Bargeld entwendet. Der Gesamtschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Nach derzeitigem ...

mehr