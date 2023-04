POL-EN: Hattingen - Verkehrsunfall mit Verletzten

Herdecke (ots) - Am Karfreitag gegen 3 Uhr hebelten unbekannte Täter ein Fenster der Hugo-Knauer-Grundschule in der Straße "Am Berge" auf und stiegen hierdurch in das Objekt ein. Im Inneren durchwühlten die Täter sämtliche Schränke und beschädigten das Inventar der Schule. Nach Tatausführung flüchteten die Täter in unbekannter Richtung. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle ...

