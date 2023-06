Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Nachmeldung zur Brandursache der Jugendherberge in Feldberg

Feldberg (ots)

Wie bereits berichtet wurde, ist es am 11.06.2023 gegen 02:15 Uhr zu einem Brand der ehemaligen Jugendherberge in Feldberg gekommen. Bei dem Feuer in dem leerstehenden Gebäude wurde niemand verletzt. Auf Grund der unklaren Brandursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg ein Brandursachenermittler eingesetzt. Dieser hat bei seiner Untersuchung am gestrigen Nachmittag festgestellt, dass es sich um Brandstiftung handelt.

Die Ermittlungen wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Neustrelitz aufgenommen. Zeugen, die in der Nacht vom Samstag, den 10.06.23 zum Sonntag, den 11.06.2023 zwischen 00:00 und 03:00 Uhr auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen in Feldberg und insbesondere im Bereich der Jugendherberge festgestellt haben, melden sich bitte bei der Polizei in Neustrelitz unter 03981-258 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

Erstmeldung:

Am 11.06.2023 , gegen 02:15 Uhr wurde durch die Rettungsleitstelle des LK Mecklenburgische Seenplatte der Brand einer ehemaligen Jugendherberge in 17258 Feldberg mitgeteilt. Beim Eintreffen der Beamten des Polizeihauptreviers Neustrelitz befanden sich die Freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Gemeinden bei der Brandbekämpfung. Zu diesem Zeitpunkt schlugen bereits Flammen aus dem Dachstuhl des Gebäudes. Die Löscharbeiten dauerten ca. zwei Stunden, bis der Brand als gelöscht gemeldet werden konnte. Das Gebäude, welches älter als 100 Jahre und seit ca. 5 Jahren ungenutzt ist, wurde durch den Brand stark beschädigt. Der Sachschaden wird derzeit auf ca. 100.00 Euro geschätzt. Zur Brandursache können derzeit keine genauen Angaben getätigt werde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und wird dabei durch einen Brandursachenermittler unterstützt.

