POL-COE: Coesfeld/ Fahrradbesitzer gesucht

Coesfeld (ots) - Nicht nur das ausgeschaltete Licht machte eine Streifenwagenbesatzung am Sonntag (23.04.23) auf ein Auto aufmerksam. Gegen 00.40 Uhr stand diese an der Kreuzung Süringstraße/Borkener Straße. Die Polizisten beobachteten, wie der 29-jährige Coesfelder in seinem unbeleuchteten Auto zu schnell über eine Rot zeigende Ampel und in Schlangenlinien fuhr. ...

mehr