Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Südkirchen/Geschwindigkeitskontrollen

Coesfeld (ots)

Zur Reduzierung von Verkehrsunfällen mit schwerverletzten und getöteten Personen unter besonderer Berücksichtigung der besonders unfallbelasteten Zweiradfahrer, führt der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Coesfeld an Wochenenden gezielte Geschwindigkeitsmessungen an bevorzugten Fahrstrecken von Motorradfahrern durch.

Am vergangenen Samstag (22.04.) wurden diese Kontrollen im Bereich von Südkirchen durchgeführt. Es konnten insgesamt 31 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. In 11 Fällen waren die Fahrzeugführer mehr als 2o km/h zu schnell, so dass Anzeigen gefertigt wurden.

Tagesschnellster war ein Motorradfahrer aus Dülmen. Er wurde in einer 70-er Zone mit 129 km/h gemessen. Nach Abzug der Toleranz ist er 55 km/h schneller gefahren als erlaubt. Auf ihn kommen nun ein Bußgeld in Höhe von 480 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot zu.

