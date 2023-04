Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Rohbau

Bad Sassendorf (ots)

In der Zeit zwischen dem 18.04.2023, 16:15 Uhr und dem 19.04.2023, 07:30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein im Rohbau befindliches Mehrfamilienhaus in der Weslarner Straße ein. Die Einbrecher verschafften sich zunächst Zutritt zum Erdgeschoss des Rohbaus und entwendeten dort eine Werkzeugtasche. Aus dem Kellergeschoss des Hauses wurde eine umfangreiche Menge an Kupferrohr und Kupferfittingen entwendet. Die Täter nutzten vermutlich ein Fahrzeug, um das Diebesgut vom Tatort abzutransportieren. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921 - 91000 bei der Polizei zu melden.(dk)

