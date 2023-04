Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Fußgängerin auf dem Zebrastreifen übersehen

Werl (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 08:30 Uhr, ereignete sich in dem Kreisverkehr Wulf-Hefe Straße/Soester Straße ein Verkehrsunfall. Eine 74-jährige Werlerin fuhr mit ihrem Opel über die Wulf-Hefe Straße in den Kreisverkehr ein. Sie beabsichtigte den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt, auf die Soester Straße, wieder zu verlassen. Dabei übersah die auf dem dortigen Fußgängerüberweg eine 50-jährige Fußgängerin aus Bad Sassendorf. Die Fußgängerin wollte die Fahrbahn über den Fußgängerüberweg in Richtung Hedwig-Dransfeld-Straße überqueren. Bei dem Zusammenstoß kam die 50-Jährige zu Fall und verletzte sich leicht. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus verbracht. (ja)

