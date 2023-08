Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230807 - 0931 Frankfurt - Innenstadt: 25-Jähriger wird aggressiv

Frankfurt (ots)

(dr) Am Sonntagmorgen, den 6. August 2023, kam es in der Kurt-Schumacher-Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung in einer Straßenbahn, bei der ein 68-jähriger Mann von einem 25-Jährigen angegangen wurde. Der Tatverdächtige zeigte sich in der Folge weiter aggressiv, weshalb ihn Polizeibeamte in Gewahrsam nahmen.

Gegen 06.00 Uhr gerieten aus bislang unbekannten Gründen zwei Fahrgäste einer Straßenbahn, 25 und 68 Jahre alt, in Höhe der Kurt-Schumacher-Straße 26 aneinander. Hinzugezogene Polizeibeamte nahmen daraufhin eine Anzeige wegen Körperverletzung auf und erteilten dem 25-jährigen Tatverdächtigen einen Platzverweis, welcher diesem jedoch nicht nachkam. Stattdessen gab er bekannt, Boxer zu sein. Nach einer erneuten Aufforderung der Beamten entfernte er sich in Richtung Konstablerwache, suchte allerdings wieder den Konflikt mit dem 68-Jährigen. Zur Verhinderung weiterer Strafteten sollte der 25-Jährige nun in Gewahrsam genommen werden. Hiermit war er offensichtlich nicht einverstanden und kam mit erhobenen Fäusten zügig auf die Beamten zu. Bei dem Versuch ihn zu Boden zu bringen, trat dieser um sich und stieß mit seinem Kopf in Richtung eines Beamten. Um den Angriff abzuwehren setzte die Polizei den Schlagstock ein. Es folgten mehrere Beleidigungen des 25-Jährigen in Richtung der Polizeibeamten. Letztlich gelang es den Beamten ihm Handfesseln anzulegen. Auch später auf dem Polizeirevier zeigte er sich weiter renitent und griff erneut an. Im Rahmen der Widerstandshandlung zog sich der 25-Jährige leichte Verletzungen zu. Er wurde nach medizinischer Überprüfung ins Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums verbracht.

