BPOL NRW: Festnahme in S-Bahn: Bundespolizei kontrolliert gesuchten Straftäter

Troisdorf/Spich (ots)

Im Rahmen einer "Zugstreife" kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei gestern (23. Januar) mehrere Reisende in der S-Bahn-Linie 19. Für einen Fahrgast endete die Reise am Bahnhof Spich - der Mann war zur Festnahme ausgeschrieben.

Montagvormittag gegen 09:30 Uhr: Weil er ohne notwendigen Mund-Nasenschutz in einem Zug angetroffen wurde, stellten Einsatzkräfte der Bundespolizei in der S-Bahn-Linie 19 die Identität eines Reisenden fest. Beim Abgleich der Daten ermittelten die Beamten, dass gegen den 28-jährigen Albaner ein Haftbefehl zur Abschiebung sowie ein Einreise- und Aufenthaltsverbot vorlag. Die Bundespolizisten nahmen den Mann daraufhin fest und beendeten am Bahnhof Spich seine Weiterfahrt.

