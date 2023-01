Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Öffentlichkeitsfahndung nach Handydiebstahl: Bundespolizei bittet um Mithilfe

Bonn (ots)

Am 04. Oktober 2022 erstattete eine 22-Jährige auf der Dienststelle der Bundespolizei am Bonner Hauptbahnhof Strafanzeige wegen Diebstahls ihres Mobiltelefons. Nach Auswertung von Videoaufzeichnungen ermittelten die Einsatzkräfte, dass die Frau ihr Telefon im Bereich der Fahrkartenautomaten in der Haupthalle des Hauptbahnhofs liegen ließ und ein Unbekannter dieses rechtswidrig einsteckte.

Nach Beschluss durch das Amtsgericht Bonn fahndet die Bundespolizei nun öffentlich mit den Lichtbildern aus der Videoaufzeichnung nach dem unbekannten Täter. Nach ersten Hinweisen trat der Mann als Flaschensammler auf. Bekleidet war er mit einem grau-braunen Basecap mit weißer Aufschrift, einer dunkelblauen, sowie einer schwarzen Winterjacke mit Fellkragen, einem grauschwarzen Sweatshirt und einer jeweils schwarzen Hose sowie schwarzen Schuhe. Ebenfalls auffällig war sein braun-grauer Vollbart.

Mit der Bitte um Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung sind die Bilder und Informationen einzusehen und abzurufen auf der Internetseite der Bundespolizei (www.bundespolizei.de) oder direkt unter dem Link: https://t1p.de/5ks38.

- Wer kennt diesen Mann? - Wer kann Angaben zu seiner Person oder seinem Aufenthalt machen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

