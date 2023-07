POL-PDLD: Durchfahrtskontrollen Fußgängerzone

Landau (ots) - Als eine 78-jährige Dame aus Landau am 08.07.2023 gegen Mittag ihren Einkauf an der Kasse eines Supermarktes in der Dammühlstraße bezahlen wollte, müsste diese feststellen, dass ihre Geldbörse nicht mehr in ihrer Handtasche im Einkaufswagen lag. Zuvor war die Dame von einem unbekannten jungen Mann im Supermarkt angerempelt worden. Der ca. 25 Jahre alte Mann trug ein blauweiß gestreiftes T-Shirt und ...

