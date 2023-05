Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Raub auf Mitarbeiter einer Kfz-Werkstatt +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Ein Mitarbeiter einer Kfz-Werkstatt in der Syker Straße in Delmenhorst ist am Mittwoch, 10. Mai 2023, 18:40 Uhr, ausgeraubt worden. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Der 45-jährige Mann befand sich zum Tatzeitpunkt in der Werkstatthalle als eine bislang unbekannte, männliche Person den Hof und anschließend die Werkstatt betrat. Dabei forderte der maskierte Mann unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Um dieser Forderung Nachdruck zu verleihen, schlug er den 45-Jährigen und sprühte ihm Reizgas ins Gesicht. Der 45-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde später mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der Täter flüchtete mit dem ausgehändigten Bargeld aus der Werkstatt auf die Syker Straße. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite wartete eine weitere Person, mit der er in den Pestalozziweg rannte. Hier bestiegen sie einen Pkw und setzten die Flucht fort.

Der Täter, der die Tat in der Werkstatt ausgeführt hat, wurde als

- ungefähr 20 Jahre alt - ungefähr 180 cm groß und - auffällig schlank

beschrieben. Er soll eine schwarze Skimaske getragen haben.

Der zweite Mann, mit dem er in den Pestalozziweg flüchtete, war

- ebenfalls ungefähr 20 Jahre alt - etwas kleiner - dafür etwas breiter.

Am dunklen Fluchtfahrzeug, das im Pestalozziweg bereitstand, sollen auffällige Felgen montiert gewesen sein. Beim Fabrikat könnte es sich möglicherweise um einen BMW gehandelt haben.

Es ist ein Ermittlungsverfahren wegen schwerer räuberischer Erpressung eingeleitet worden. Wer weitere Hinweise zu den Personen oder dem Pkw geben kann, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell