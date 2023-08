Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230810 - 0937 Frankfurt - Schwanheim: Polizei nimmt Autoknacker fest

Frankfurt (ots)

(dr) Zivilfahnder haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (10. August 2023) zwei erst 14 und 17 Jahre alte Autoknacker in Schwanheim festgenommen.

Die jugendlichen Täter begaben sich gegen 02:35 Uhr in die Geisenheimer Straße zu einem 5er BMW. Während einer von ihnen "Schmiere stand", schlug der andere im hinteren Bereich des Fahrzeuges eine Dreiecksscheibe ein. Zwar ertönte die Alarmanlage des Pkw. Dies hielt sie jedoch nicht davon ab, den Fahrzeuginnenraum des BMW zu durchsuchen. Anschließend verschwand das Duo schnellen Schrittes in einer nahegelegenen Grünanlage. Als beide diese kurze Zeit später wieder verließen, rechnete sie wohl nicht mit den bereits wartenden Polizeibeamten, die ihnen die Festnahme eröffneten. Diese hatten sich zuvor an die Fersen der Jugendlichen geheftet.

In einem Rucksack der Festgenommenen fanden die Fahnder auch die Beute aus dem Auto, eine Brille mit Etui einer italienischen Luxus-Marke.

Die wohnsitzlosen Jugendlichen kamen in die Haftzellen des Polizeipräsidiums.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell