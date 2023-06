Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Markt/Unfallverurscher ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Coesfeld (ots)

Zur Aufnahme eines Unfalls mit Sachschaden wurden Polizistinnen der Polizeiwache in Coesfeld am Freitag (23.06.) gegen 10.30 Uhr gerufen. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer aus Gelsenkirchen sich nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis befand. Weiterhin konnten in der Fahrerlaubnis Fälschungsmerkmale festgestellt werden. Neben der Unfallaufnahme stellten die Polizistinnen den Führerschein sicher, untersagten die Weiterfahrt und fertigten die entsprechenden Anzeigen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell