Polizei Hamburg

POL-HH: 230619-2. Unbekannter greift Rollstuhlfahrer in der HafenCity an - Die Polizei sucht Zeugen

Hamburg (ots)

Tatzeit: 18.06.2023, 16:00 Uhr

Tatort: Hamburg-HafenCity, Am Kaiserkai/Platz der Deutschen Einheit

Nachdem gestern Nachmittag ein Unbekannter einen 26-jährigen Rollstuhlfahrer beleidigt und angegriffen hat, bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.

Den bisherigen Erkenntnissen des polizeilichen Staatsschutzes (LKA 73) zufolge hatte sich der 26-jährige Geheingeschränkte an der Ecke Am Kaiserkai/Platz der Deutschen Einheit aufgehalten. Im weiteren Verlauf soll der Unbekannte den Rollstuhlfahrer zunächst grundlos beleidigt haben. Als der Gehandicapte die Situation verlassen wollte, folgte ihm der Täter, trat gegen den Rollstuhl und schlug ihm in den Nacken. Anschließend flüchtete der Angreifer in unbekannte Richtung.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Feststellung eines Tatverdächtigen, der wie folgt beschrieben wird:

- männlich - ca. 25 Jahre alt - etwa 180 bis 185 cm groß - osteuropäisches Erscheinungsbild - blonde Haare - sprach Englisch mit osteuropäischem Akzent - bekleidet mit einem blauen Oberteil mit silberner Schrift sowie einer grau-silberfarbenen kurzen Hose

Das LKA 73 hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die die Situation beobachtet haben und/oder Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Zim.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell