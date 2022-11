Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ötigheim - Streit eskaliert - Nachtraag

Ötigheim (ots)

Im Zuge der Ermittlungen wurde weiter bekannt, dass die 41-Jährige dem 21-Jährigen mutmaßlich zu Hilfe kam und so in die Auseinandersetzung hineingeriet. /ag

Ursprungmeldung vom 28.11.2022, 11:20

POL-OG: Ötigheim - Streit eskaliert Ötigheim In einer körperlichen Auseinandersetzung endete am Sonntagmorgen ein Streit um das Parken von Autos in der Hafnerstraße. Beteiligt am Streit waren zunächst ein 21- und ein 41-Jähriger. Eine ebenfalls 41-jährige Frau mischte sich in den Streit ein und schubste den älteren der beiden Männer. Dieser kam hierbei zu Fall, wobei er nicht unerheblich unter Alkohleinwirkung stand. Die Beteiligten wurden leicht verletzt. /ag

