Polizei Hamburg

POL-HH: 230619-3. Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten in Hamburg-Wilhelmsburg - Zeugen gesucht

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 18.06.2023, 18:16 Uhr; Unfallort: Hamburg-Wilhelmsburg, Neuenfelder Straße

Am frühen Sonntagabend kam es zu einem schweren Verkehrsunfall. Der 23-jährige Fahrer und seine 21-jährige Beifahrerin wurden dabei schwer verletzt. Es entstand zudem ein hoher Sachschaden. Der Verkehrsunfalldienst Süd (VD 42) ermittelt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen verlor ein Fahrer in einer Rechtskurve der Neuenfelder Straße in Richtung Kirchdorfer Straße aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Sportwagen (BMW). Dabei kollidierte das Auto mit einem Verkehrszeichen, einem Straßenbaum und überschlug sich. In der weiteren Folge stieß der BMW mit einem geparkten Opel Corsa zusammen und schob diesen auf weitere ebenfalls geparkten Pkw - einen Polo und einen Tiguan - auf.

Die beiden Insassen des verunfallten Pkw kamen mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in Krankenhäuser.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der anschließenden Räumung der Unfallstelle musste die Neuenfelder Straße zwischen der Straße Im Schönenfelde und der Algermissenstraße gesperrt werden.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Die Polizei prüft nun auch, inwieweit nicht angepasste Geschwindigkeit für den Unfall ursächlich gewesen sein könnte.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder sonstige Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, sich unter 040/4286 - 56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

Yl.

